Британська розвідка назвала основні ризики для захопленої Запорізької АЕС

Захоплена російською армією Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) стала джерелом небезпеки. Серед ризиків порушення систем охолодження реакторів і пошкодження резервного джерела живлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.
Як відмітається у зведенні, на початку березня російські війська атакували і захопили Запорізьку атомну електростанцію.
При цьому 21 серпня 2022 року знімки показали, що Росія зберегла посилену військову присутність на об'єкті, а бронетранспортери були розгорнуті в межах 60 метрів від п'ятого реактора. Російські війська намагалися приховати машини, припаркувавши їх під трубами і містками.
"Росія, ймовірно, готова використовувати будь-яку українську військову активність поблизу ЗАЕС в пропагандистських цілях", - йдеться в повідомленні.
За даними британської розвідки, в той час як Росія зберігає військову окупацію ЗАЕС, основними ризиками для експлуатації реакторів, залишаться порушення систем охолодження реакторів, пошкодження резервного джерела живлення або помилки персоналу, що працює під тиском.
Раньше британська розвідка повідомляла, що через шість місяців після початку війни становище російської армії погіршується. Росія опинилася в міжнародній ізоляції з похмурими перспективами. Наступ на Донбасі просувається мінімально, і Росія очікує великої української контратаки. В оперативному відношенні Росія відчуває нестачу боєприпасів, транспортних засобів та особового складу.
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