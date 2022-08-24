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Британская разведка подвела итоги шести месяцев войны России против Украины

Новина українською →
Украина, Среда 24 августа 2022 08:29
Британская разведка подвела итоги шести месяцев войны России против Украины Фото: война в Украине идет уже шесть месяцев (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Спустя шесть месяцев после начала войны положение российской армии ухудшается. Россия оказалась в международной изоляции с мрачными перспективами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, сегодня исполняется 31 год независимости Украины. С 2014 года президент Путин стремился использовать сочетание силы и принудительной дипломатии для увеличения и укрепления влияния России на Украине и вмешательства в ее суверенные дела.

"Шесть месяцев назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с целью свергнуть правительство и оккупировать большую часть страны. К апрелю российские лидеры поняли, что это не удалось, и вернулись к более скромным целям на востоке и юге Украины", - говорится в обзоре.

По данным британской разведки, наступление на Донбассе продвигается минимально, и Россия ожидает крупной украинской контратаки. В оперативном отношении Россия испытывает нехватку боеприпасов, транспортных средств и личного состава.

"Моральный дух во многих частях ее вооруженных сил плохой, а ее армия значительно деградировала. Ее дипломатическое влияние уменьшилось, а ее долгосрочные экономические перспективы мрачны. Прошло шесть месяцев, и война России оказалась дорогостоящей и стратегически вредной", - уверены в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что инициатива в российско-украинской войне в ближайшие месяцы перейдет к той стороне, которая сможет создать наступательную группировку.

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