Британская разведка назвала новое направление наступления российских войск

"Основными оперативными усилиями России остается наступление на Северодонецк на Донбассе. Ее западная группа войск, вероятно, впервые за несколько недель немного продвинулась на харьковском направлении", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Минобороны Британии, в минувшие выходные бой вокруг Северодонецка продолжал бушевать. В ближайшие месяцы форсирование рек, вероятно, станет одним из наиболее важных определяющих факторов в ходе войны.

Ключевой 90-километровый центральный участок российской линии фронта на Донбассе лежит к западу от реки Северский Донец.

Для достижения успеха на нынешнем оперативном этапе наступления на Донбассе России придется либо проводить амбициозные фланговые действия, либо проводить штурмовые форсирования рек, считают в британской разведке.