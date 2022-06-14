Британська розвідка назвала новий напрямок наступу російських військ

"Основними оперативними зусиллями Росії залишається наступ на Сєвєродонецьк на Донбасі. Її західна група військ, ймовірно, вперше за кілька тижнів трохи просунулася на харківському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Міноборони Британії, в минулі вихідні бій навколо Сєвєродонецька продовжував бушувати. У найближчі місяці форсування річок, ймовірно, стане одним з найбільш важливих визначальних чинників в ході війни.

Ключова 90-кілометрова Центральна ділянка російської лінії фронту на Донбасі лежить на захід від річки Сіверський Донець.

Для досягнення успіху на нинішньому оперативному етапі наступу на Донбасі Росії доведеться або проводити амбітні флангові дії, або проводити штурмові форсування річок, вважають у британській розвідці.