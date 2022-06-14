RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Британська розвідка назвала новий напрямок наступу російських військ

Фото: у Харкова російським військам вдалося трохи просунутися (facebook.com.MOD.mil. rus)
Автор: Олександр Білоус

Російська армія сконцентрувала свої зусилля навколо Сєвєродонецька. Крім того, їй вдалося трохи просунутися біля Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

"Основними оперативними зусиллями Росії залишається наступ на Сєвєродонецьк на Донбасі. Її західна група військ, ймовірно, вперше за кілька тижнів трохи просунулася на харківському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Міноборони Британії, в минулі вихідні бій навколо Сєвєродонецька продовжував бушувати. У найближчі місяці форсування річок, ймовірно, стане одним з найбільш важливих визначальних чинників в ході війни.

Ключова 90-кілометрова Центральна ділянка російської лінії фронту на Донбасі лежить на захід від річки Сіверський Донець.

Для досягнення успіху на нинішньому оперативному етапі наступу на Донбасі Росії доведеться або проводити амбітні флангові дії, або проводити штурмові форсування річок, вважають у британській розвідці.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківДонбас