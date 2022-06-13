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Британская разведка назвала ключевое препятствие для наступления российских войск на Донбассе

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Украина, Понедельник 13 июня 2022 08:37
Британская разведка назвала ключевое препятствие для наступления российских войск на Донбассе Фото: оккупантов ожидают новые Белогоровки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В минувшие выходные бой вокруг Северодонецка продолжал бушевать. В ближайшие месяцы форсирование рек, вероятно, станет одним из наиболее важных определяющих факторов в ходе войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, ключевой 90-километровый центральный участок российской линии фронта на Донбассе лежит к западу от реки Северский Донец.

"Для достижения успеха на нынешнем оперативном этапе наступления на Донбассе России придется либо проводить амбициозные фланговые действия, либо проводить штурмовые форсирования рек", - считают в британской разведке.

Ранее Минобороны Британии сообщало, что Россия стремится создать новые подразделения для усиления наступления в Украине. Оккупанты, вероятно, будут привлекать мобилизованных резервистов и новобранцев.

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