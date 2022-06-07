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Британская разведка назвала новое направление удара российских войск на Донбассе

Фото: наступление российских войск на Донбассе будет сосредоточено на Изюме (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Александр Белоус

Российские войска не смогли продвинуться в районе Северодонецка и Попасной. Новым направлением удара может стать Изюм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, в минувшие выходные украинские силы отбили часть Северодонецка, хотя российские войска, вероятно, продолжают оккупировать восточные районы. Более широкий план России, вероятно, по-прежнему заключается в том, чтобы отрезать район Северодонецка как с севера, так и с юга.

Россия добилась успехов на южном, попаснянском направлении в течение мая, но ее продвижение в этом районе застопорилось на прошлой неделе. "Сообщения о тяжелых артиллерийских обстрелах в районе Изюма свидетельствуют о том, что Россия готовится возобновить действия на северном направлении", - считают в Минобороны Британии.

России почти наверняка потребуется добиться прорыва хотя бы на одном из этих направлений, чтобы преобразовать тактические достижения в успех на оперативном уровне и продвинуться к своей политической цели по контролю над всей Донецкой областью, отмечают в британской разведке.

Напомним, по данным Минобороны Британии, Россия за 100 дней войны не достигла ни одной стратегической цели

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