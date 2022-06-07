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Британська розвідка назвала новий напрямок удару російських військ на Донбасі

Фото: наступ російських військ на Донбасі буде зосереджено на Ізюмі (facebook. com. mod.mil. rus)
Автор: Олександр Білоус

Російські війська не змогли просунутися в районі Сєвєродонецька та Попасної. Новим напрямком удару може стати Ізюм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується в повідомленні, в минулі вихідні українські сили відбили частину Сєвєродонецька, хоча російські війська, ймовірно, продовжують окупувати східні райони. Більш широкий план Росії, ймовірно, як і раніше полягає в тому, щоб відрізати район Сєвєродонецька як з півночі, так і з півдня.

Росія домоглася успіхів на південному, попаснянському напрямку протягом травня, але її просування в цьому районі застопорилося минулого тижня. "Повідомлення про важкі артилерійські обстріли в районі Ізюма свідчать про те, що Росія готується відновити дії на північному напрямку", - вважають в Міноборони Британії.

Росії майже напевно буде потрібно домогтися прориву хоча б на одному з цих напрямків, щоб перетворити тактичні досягнення в успіх на оперативному рівні і просунутися до своєї політичної мети з контролю над усією Донецькою областю, відзначають в британській розвідці.

Нагадаємо, за даними Міноборони Британії, Росія за 100 днів війни не досягла жодної стратегічної мети

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