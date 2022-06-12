Планы РФ и ситуация на фронтах. Разведка Британии показала новые данные о войне в Украине
Россия стремится создать новые подразделения для усиления наступления в Украине. Оккупанты, вероятно, будут привлекать мобилизованных резервистов и новобранцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
По данным разведки, оккупанты используют превышение соотношения сил и артиллерии для захвата Северодонецка и территорий вокруг него.
Россия хочет создать больше боевых подразделений. Однако, как правило, одновременно участвуют в операциях максимум два из трех батальонов. При этом часть солдат в составе российских бригад зачастую не полностью укомплектованы.
Также Минобороны Великобритании опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине по состоянию на 12 июня.
Согласно обновленным данным, самой горячей точкой остается Донбасс, в частности населенные пункты Луганской области. Активные бои продолжаются на юге страны, а также на линиях столкновения в Запорожской области.
Фото: карта боевых действий по состоянию на 12 июня (twitter.com/DefenceHQ)
Напомним, по данным главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, российские войска разрушили два из трех мостов, ведущих к Северодонецку. Они стремятся "отрезать" город.
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