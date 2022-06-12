Планы РФ и ситуация на фронтах. Разведка Британии показала новые данные о войне в Украине

Россия стремится создать новые подразделения для усиления наступления в Украине. Оккупанты, вероятно, будут привлекать мобилизованных резервистов и новобранцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

По данным разведки, оккупанты используют превышение соотношения сил и артиллерии для захвата Северодонецка и территорий вокруг него.

Россия хочет создать больше боевых подразделений. Однако, как правило, одновременно участвуют в операциях максимум два из трех батальонов. При этом часть солдат в составе российских бригад зачастую не полностью укомплектованы.

Также Минобороны Великобритании опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине по состоянию на 12 июня.

Согласно обновленным данным, самой горячей точкой остается Донбасс, в частности населенные пункты Луганской области. Активные бои продолжаются на юге страны, а также на линиях столкновения в Запорожской области.

Фото: карта боевых действий по состоянию на 12 июня (twitter.com/DefenceHQ)