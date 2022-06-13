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Британська розвідка назвала ключову перешкоду для наступу російських військ на Донбасі

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Україна, Понеділок 13 червня 2022 08:37
Британська розвідка назвала ключову перешкоду для наступу російських військ на Донбасі Фото: окупантів очікують нові Білогорівки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У минулі вихідні бій навколо Сєвєродонецька продовжував вирувати. У найближчі місяці форсування річок, ймовірно, стане одним з найбільш важливих визначальних чинників в ході війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується в повідомленні, ключова 90-кілометрова Центральна ділянка російської лінії фронту на Донбасі лежить на захід від річки Сіверський Донець.

"Для досягнення успіху на нинішньому оперативному етапі наступу на Донбасі Росії доведеться або проводити амбітні флангові дії, або проводити штурмові форсування річок", - вважають у британській розвідці.

Раніше Міноборони Британії повідомляло, що Росія прагне створити нові підрозділи для посилення наступу в Україні. Окупанти, ймовірно, залучатимуть мобілізованих резервістів і новобранців.

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