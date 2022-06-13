Британська розвідка назвала ключову перешкоду для наступу російських військ на Донбасі

У минулі вихідні бій навколо Сєвєродонецька продовжував вирувати. У найближчі місяці форсування річок, ймовірно, стане одним з найбільш важливих визначальних чинників в ході війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується в повідомленні, ключова 90-кілометрова Центральна ділянка російської лінії фронту на Донбасі лежить на захід від річки Сіверський Донець. "Для досягнення успіху на нинішньому оперативному етапі наступу на Донбасі Росії доведеться або проводити амбітні флангові дії, або проводити штурмові форсування річок", - вважають у британській розвідці.