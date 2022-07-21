Британская разведка назвала ближайшую цель наступления российских войск на Донбассе
Российские силы продолжает предпринимать небольшие атаки вдоль линии фронта на Донбассе. Армия России приближаются ко второй по величине тепловой электростанции Украины Углегорской, в 50 км к северо-востоку от Донецка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, Россия отдает приоритет захвату критически важной национальной инфраструктуры, такой как электростанции.
По данным британской разведки, российская армия попытается прорваться к Углегорской ТЭС, а также набрать обороты на южном участке своего продвижения к ключевым городам Краматорск и Славянск.
Ранее британская разведка сообщала, что российская армия после захвата Лисичанска продвигается в сторону Славянска. Ближайшими целями станут Северск и Бахмут.
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