ua ru
Чт, 21 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Британская разведка назвала ближайшую цель наступления российских войск на Донбассе

Новина українською →
Украина, Четверг 21 июля 2022 09:23
Британская разведка назвала ближайшую цель наступления российских войск на Донбассе Фото: российская армия попытается захватить Углегорскую ТЕС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российские силы продолжает предпринимать небольшие атаки вдоль линии фронта на Донбассе. Армия России приближаются ко второй по величине тепловой электростанции Украины Углегорской, в 50 км к северо-востоку от Донецка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, Россия отдает приоритет захвату критически важной национальной инфраструктуры, такой как электростанции.

По данным британской разведки, российская армия попытается прорваться к Углегорской ТЭС, а также набрать обороты на южном участке своего продвижения к ключевым городам Краматорск и Славянск.

Ранее британская разведка сообщала, что российская армия после захвата Лисичанска продвигается в сторону Славянска. Ближайшими целями станут Северск и Бахмут.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс
NEWS
Коломойского могут лишить гражданства Украины, - источник
Коломойского могут лишить гражданства Украины, - источник
DAILY
Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен