Британська розвідка назвала найближчу мету наступу російських військ на Донбасі

Російські сили продовжує робити невеликі атаки вздовж лінії фронту на Донбасі. Армія Росії наближаються до другої за величиною теплової електростанції України Вуглегірської, в 50 км на північний схід від Донецька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Як зазначається у зведенні, Росія віддає пріоритет захопленню критично важливої національної інфраструктури, такої як електростанції. За даними британської розвідки, російська армія спробує прорватися до Вуглегірської ТЕС, а також набрати обертів на південній ділянці свого просування до ключових міст Краматорськ і Слов'янськ.