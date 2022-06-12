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Британская компания передаст Украине партию роботов-саперов

Фото: робот-сапер TALON (facebook.com/Bilosh)
Автор: Артем Горовенко

Британская компания QinetiQ передаст Украине партию из 10 роботов-саперов TALON.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook первого замначальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

По его словам, это саперный робот, который не только определяет место "подарков", но и обезвреживает их. До войны в Украине уже было 12 таких роботов.

Робот TALON берет на себя до 45 кг и может тянуть груз до 680 кг. В базовом варианте длина 86,4 см, высота 42,7 см, максимальная масса - от 52 до 71 кг. Силовая установка позволяет развивать скорость до 8,3 км/ч и работать без подзарядки от 2,8 до 4,5 часов, а в режиме ожидания - до 7 суток.

Напомним, ранее сообщалось, что на полное разминирование Украины после войны с Россией может уйти до 10 лет.

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