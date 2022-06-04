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В МВД рассказали, сколько понадобится времени на полное разминирование Украины

Новина українською →
Украина, Суббота 04 июня 2022 17:40
В МВД рассказали, сколько понадобится времени на полное разминирование Украины Фото: министр внутренних дел Денис Монастырский (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

На полное разминирование украинских территорий, где проходят или проходили боевые действия, понадобится до 10 лет. Сейчас заминировано около 300 тысяч квадратных километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Дениса Монастырского.

По его словам, сейчас почти половина территории Украины загрязнена неразорвавшимися боеприпасами.

С начала полномасштабного вторжения пиротехники успели очистить 30 тысяч квадратных километров. Специалисты обезвредили 130 тысяч боеприпасов, в том числе почти 2 тысячи авиабомб.

Однако Монастырский подчеркнул, что это лишь поверхностное разминирование. Опасными остаются леса и лесополосы. Он призвал украинцев ознакомиться с правилами минной безопасности, а также проводить беседы с детьми.

Напомним, что вчера на пляже в Херсонской области подорвались трое местных жителей.

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