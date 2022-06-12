Британська компанія передасть Україні партію роботів-саперів

Британська компанія QinetiQ передасть Україні партію з 10 роботів-саперів TALON.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
За його словами, це саперний робот, який не тільки визначає місце "подарунків", а й знешкоджує їх. До війни в Україні вже було 12 таких роботів.
Робот TALON бере на себе до 45 кг і може тягнути вантаж до 680 кг. У базовому варіанті довжина 86,4 см, висота 42,7 см, максимальна маса - від 52 до 71 кг. Силова установка дозволяє розвивати швидкість до 8,3 км/год і працювати без підзарядки від 2,8 до 4,5 годин, а в режимі очікування - до 7 діб.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на повне розмінування України після війни з Росією може піти до 10 років.
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