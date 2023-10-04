Британська розвідка заявила про аварію на підводному човні Китаю, загинули 55 моряків, - ЗМІ

Підводний човен ВМС Китаю в серпні потрапив у підводну пастку для британських та американських суден у Жовтому морі, яку раніше виставили китайські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail .

Джерела видання, близькі до розвідки Британії, зазначають, що внаслідок катастрофи загинуло 55 китайських моряків. Офіційно влада Китаю дані про загибель моряків і катастрофу підводного човна не підтверджує.

Імовірно, подія сталася 21 серпня. Місцем, де сталася катастрофа, називається Тайванська протока. Зібрані британськими розвідниками дані свідчать про те, що в результаті інциденту загинули 55 членів екіпажу: 22 офіцери, семеро курсантів, дев'ять старшин, а також 17 матросів. Крім того, серед загиблих є і капітан китайської військової субмарини Сюе Юн-Пен.

Офіційний представник міністерства оборони Китаю У Цянь назвав повідомлення про масову загибель китайських військовослужбовців та катастрофу підводного човна ВМС Китаю "абсолютною брехнею". Міністерство оборони Тайваню також не підтверджує ці повідомлення, наголошуючи, що не зуміло виявити жодних доказів аварії.

Що передувало

Раніше Китай встановив "плаваючий бар'єр" у Південно-Китайському морі неподалік Філіппін, щоб перешкодити їхнім рибальським човнам виходити в море і працювати. Бар'єр був встановлений після того, як Філіппіни проінспектували це місце напередодні та виявили там знищені корали та морське середовище. У цьому влада звинуватила Китай - ті своєю чергою назвали це "фарсом".

Також повідомлялося, що китайський підводний човен зачепив гідроакустичну антенну решітку, яку буксирував під водою есмінець ВМС США "Джон Маккейн". Інцидент стався біля берегів Філіппін.