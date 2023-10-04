Британская разведка заявила об аварии на подлодке Китая, погибли 55 моряков, - СМИ

Подводная лодка ВМС Китая в августе попала в подводную ловушку для британских и американских судов в Желтом море, которую ранее выставили китайские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail .

Источники издания, близкие к разведке Британии, отмечают, что в результате катастрофы погибло 55 китайских моряков. Официально власти Китая данные о гибели моряков и катастрофе подлодки не подтверждают.

Предположительно происшествие произошло 21 августа. Местом, где произошла катастрофа, называется Тайваньский пролив. Собранные британскими разведчиками данные свидетельствуют о том, что в результате инцидента погибли в общей сложности 55 членов экипажа: 22 офицера, семь курсантов, девять старшин, а также 17 матросов. Кроме того, среди погибших значится и капитан китайской военной субмарины Сюэ Юн-Пэн.

Официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь назвал сообщения о массовой гибели китайских военнослужащих и катастрофе подлодки ВМС Китая "абсолютной ложью". Министерство обороны Тайваня также не подтверждает эти сообщения, подчеркивая, что не сумело обнаружить каких-либо доказательств аварии.

Что предшествовало

Ранее Китай установил "плавающий барьер" в Южно-Китайском море неподалеку от Филиппин, чтобы помешать их рыбачьим лодкам выходить в море и работать. Барьер был установлен после того, как Филиппины проинспектировали это место накануне и обнаружили там уничтоженные кораллы и морскую среду. В этом власти обвинили Китай - те в свою очередь назвали это "фарсом".

Также сообщалось, что китайская подводная лодка задела гидроакустическую антенную решетку, которую буксировал под водой эсминец ВМС США "Джон Маккейн". Инцидент произошел у берегов Филиппин.