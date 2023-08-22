Британська розвідка засумнівалася у здатності Росії захистити свої авіабази від дронів

Як зазначається у зведенні, 19 серпня середнього бомбардувальника Ту-22М3 російської далекої авіації, ймовірно, було знищено на авіабазі "Сільці" в Новгородській області, за 650 км від кордону з Україною. У Міноборони Росії заявили, що відповідальність за атаку несе безпілотний літальний апарат (БПЛА) на кшталт коптера.

"Якщо це правда, то це посилює оцінку того, що деякі атаки БПЛА на російські військові об'єкти відбуваються з території Росії. Коптерні БПЛА навряд чи зможуть досягти "Сольців" за межами Росії", - йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, Росія часто використовувала бомбардувальники Ту-22М3 для запуску наперед неточних важких протикорабельних ракет Х-22 по Україні. На початку війни вони також провели інтенсивні бомбардування Маріуполя некерованими бомбами.

"Це щонайменше третя успішна атака на аеродроми дальньої авіації, що знову порушує питання про здатність Росії захистити стратегічні об'єкти в глибині країни", - зазначають у Міноборони Британії.

Атаки дронів на російські авіабази

Нагадаємо, за останні дні атаки дронів на авіабази позбавили російську армію кількох літаків.

Зокрема, 19 серпня повідомлялося про атаку на військовий аеродром "Сільці" в Новгородській області, де було ліквідовано щонайменше одного бомбардувальника Ту-22М3.

Крім того, 21 серпня в Калузької області Росії дронами атакували аеродром "Шайковка". Ушкодження отримав один літак.