UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Британська розвідка засумнівалася у здатності Росії захистити свої авіабази від дронів

Фото: російські бомбардувальники важко захистити від дронів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Напади дронів на російські аеродроми знову порушують питання про здатність Москви захистити стратегічні об'єкти в глибині країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 19 серпня середнього бомбардувальника Ту-22М3 російської далекої авіації, ймовірно, було знищено на авіабазі "Сільці" в Новгородській області, за 650 км від кордону з Україною. У Міноборони Росії заявили, що відповідальність за атаку несе безпілотний літальний апарат (БПЛА) на кшталт коптера.

"Якщо це правда, то це посилює оцінку того, що деякі атаки БПЛА на російські військові об'єкти відбуваються з території Росії. Коптерні БПЛА навряд чи зможуть досягти "Сольців" за межами Росії", - йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, Росія часто використовувала бомбардувальники Ту-22М3 для запуску наперед неточних важких протикорабельних ракет Х-22 по Україні. На початку війни вони також провели інтенсивні бомбардування Маріуполя некерованими бомбами.

"Це щонайменше третя успішна атака на аеродроми дальньої авіації, що знову порушує питання про здатність Росії захистити стратегічні об'єкти в глибині країни", - зазначають у Міноборони Британії.

Атаки дронів на російські авіабази

Нагадаємо, за останні дні атаки дронів на авіабази позбавили російську армію кількох літаків.

Зокрема, 19 серпня повідомлялося про атаку на військовий аеродром "Сільці" в Новгородській області, де було ліквідовано щонайменше одного бомбардувальника Ту-22М3.

Крім того, 21 серпня в Калузької області Росії дронами атакували аеродром "Шайковка". Ушкодження отримав один літак.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федераціядрони