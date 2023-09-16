Британська розвідка вважає, що Росія взимку битиме ракетами по енергетиці України

Росія може готуватися до атак на енергетику України взимку. Ймовірно, окупанти будуть застосовувати ракети, які виготовили цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Британська розвідка зазначила, що минулої осені та зими Росія часто використовували для атак України крилаті ракети повітряного базування, особливо Х-101 та Х-102 (AS-23a KODIAK). Окупанти використовували стратегічну авіацію, щоб завдавати ударів з глибини території РФ.

При цьому звіти з відкритих джерел свідчать про те, що з квітня 2023 року витрати на виробництво ракет скоротилися, але російські лідери заявляють про збільшення темпів виробництва.

"Таким чином Росія, ймовірно, зможе створити значні запаси ракет. Існує реальна можливість, що Росія знову зосередить цю зброю проти об’єктів української інфраструктури протягом зими", - кажуть у розвідці.

Підготовка до зими

Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. Але військові попереджають, що окупанти можуть готуватися до атак, зокрема, будуть використовувати "Шахеди".

Президент Володимир Зеленський заявляє, що усі відповідні служби уже готуються до зими, а Кабмін та області отримали кінцеві терміни підготовки.

В "Укренерго" впевнені, що Україні вистачить електроенергії взимку, але масовані обстріли росіян можуть змінити ситуацію. Тому енергетики розглядають і найгірші сценарії взимку.

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