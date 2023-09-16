Британская разведка считает, что Россия зимой будет бить ракетами по энергетике Украины

Россия может готовиться к атакам на энергетику Украины зимой. Вероятно, оккупанты будут применять ракеты, которые изготовили в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Британская разведка отметила, что минувшей осенью и зимой Россия часто использовала для атак Украины крылатые ракеты воздушного базирования, особенно Х-101 и Х-102 (AS-23a KODIAK). Оккупанты использовали стратегическую авиацию, чтобы наносить удары с глубины территории РФ.

При этом отчеты из открытых источников свидетельствуют о том, что с апреля 2023 года затраты на производство ракет сократились, но российские лидеры заявляют об увеличении темпов производства.

"Таким образом Россия, вероятно, сможет создать значительные запасы ракет. Существует реальная возможность, что Россия вновь сосредоточит это оружие против объектов украинской инфраструктуры в течение зимы", - говорят в разведке.

Подготовка к зиме

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что оккупанты могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "Шахеды".

Президент Владимир Зеленский заявляет, что все соответствующие службы уже готовятся к зиме, а Кабмин и области получили конечные сроки подготовки.

В "Укрэнерго" уверены, что Украине хватит электроэнергии зимой, но массированные обстрелы россиян могут изменить ситуацию. Поэтому энергетики рассматривают и самые худшие сценарии на зиму.

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