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Британська розвідка вказала на труднощі для російських військ під час втечі з Херсона

Фото: відступ російської армії їхнього Херсона пов'язаний із труднощами (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російське командування, ймовірно, вирішило залишити захоплені території на західному березі Дніпра на півдні України. Відступ із Херсона пов'язаний із труднощами переправи техніки через річку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 18 жовтня 2022 року новопризначений командувачем російських військ в Україні генерал Сергій Суровікін повідомив російським ЗМІ, що в районі Херсона "виникла складна ситуація". Він схвалив озвучені раніше плани окупаційної влади щодо евакуації мирного населення.

"Заява Суровікіна як головного оперативного командира, в якому висвітлюються негативні новини про "спеціальну військову операцію", вельми незвичайна. Ймовірно, це вказує на те, що російська влада всерйоз розглядає можливість великого виведення своїх військ із району на захід від Дніпра", - йдеться в повідомленні. у повідомленні.

За даними британської розвідки, ключовим завданням будь-якої російської операції з відведення буде виведення військ та їх техніки у хорошому стані через річку шириною 1000 м.

"Оскільки всі постійні мости серйозно пошкоджені, Росія, швидше за все, значно покладатиметься на тимчасовий міст з барж, який вона побудувала недалеко від Херсона в останні дні, і на військові понтонні переправи, які продовжують діяти в кількох місцях", - зазначають Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка повідомляла, що новий командувач армією РФ в Україні генерал Сергій Суровікін навряд чи досягне поставленої мети, оскільки отримає мало ресурсів.

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Херсон