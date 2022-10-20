Британская разведка указала на трудности для российских войск при бегстве из Херсона

Российское командование, вероятно, приняло решение оставить захваченные территории на западном берегу Днепра на юге Украины. Отступление из Херсона сопряжено с трудностями переправы техники через реку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, 18 октября 2022 года новоназначенный командующим российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин сообщил российским СМИ, что в районе Херсона "возникла сложная ситуация". Он одобрил озвученные ранее планы оккупационных властей по эвакуации мирного населения.
"Заявление Суровикина как главного оперативного командира, в котором освещаются негативные новости о "специальной военной операции", весьма необычно. Вероятно, это указывает на то, что российские власти всерьез рассматривают возможность крупного вывода своих войск из района к западу от Днепра", - говорится в сообщении.
По данным британской разведке, ключевой задачей любой российской операции по отводу будет вывод войск и их техники в хорошем состоянии через реку шириной 1000 м
"Поскольку все постоянные мосты серьезно повреждены, Россия, скорее всего, будет в значительной степени полагаться на временный мост из барж, который она построила недалеко от Херсона в последние дни, и на военные понтонные переправы, которые продолжают действовать в нескольких местах", - отмечают Минобороны Британии.
Ранее британская разведка сообщала, что новый командующий армией РФ в Украине генерал Сергей Суровикин вряд ли достигнет поставленных целей, поскольку получит мало ресурсов.
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