Британская разведка указала на трудности для российских войск при бегстве из Херсона

Как отмечается в сводке, 18 октября 2022 года новоназначенный командующим российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин сообщил российским СМИ, что в районе Херсона "возникла сложная ситуация". Он одобрил озвученные ранее планы оккупационных властей по эвакуации мирного населения.

"Заявление Суровикина как главного оперативного командира, в котором освещаются негативные новости о "специальной военной операции", весьма необычно. Вероятно, это указывает на то, что российские власти всерьез рассматривают возможность крупного вывода своих войск из района к западу от Днепра", - говорится в сообщении.

По данным британской разведке, ключевой задачей любой российской операции по отводу будет вывод войск и их техники в хорошем состоянии через реку шириной 1000 м

"Поскольку все постоянные мосты серьезно повреждены, Россия, скорее всего, будет в значительной степени полагаться на временный мост из барж, который она построила недалеко от Херсона в последние дни, и на военные понтонные переправы, которые продолжают действовать в нескольких местах", - отмечают Минобороны Британии.