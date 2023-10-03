Британська розвідка розкрила метод Кремля придушувати антивоєнні настрої

Кремль успішно використовують статус "іноземного агента" як інструмент маніпулювання громадською думкою для підтримки антизахідного та провоєнного курсу держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, 26 вересня ВЦИОМ повідомив про результати опитування жителів Росії щодо ставлення до людей та організацій, зареєстрованих як "іноземні агенти".

ВЦИОМ заявив, що 61% опитаних заявили, що вважають "іноземних агентів" "зрадниками", які "поширюють брехню" про Росію.

"Росія розширила законодавство про іноземних агентів після повномасштабного вторгнення в Україну. Ці заходи суттєво звужують інформаційний простір усередині Росії, через що стає дедалі важче сформулювати будь-яку точку зору, у тому числі незгодну з приводу війни, яка відхиляється від офіційної лінії", - зазначають у Міноборони Британії.

Ставлення жителів Росії до війни

За даними незалежного "Левада-Центру", підтримка жителів Росії війни проти України залишається стабільно високою з лютого минулого року. У серпні 2023 року підтримка війни збереглася на рівні 70%.

Половина хочуть переговорів, але згодні на поступки заради миру лише близько 20% респондентів. На думку респондентів, неприпустимі за жодних обставин вступ України до НАТО (75%), повернення до складу України ОРДЛО (75%), а також Запорізької та Херсонської областей (68%).

"Іноземний агент" (іноагент) - статус, який надається на території Росії особам, які отримують іноземну підтримку або перебувають під "іноземним впливом". Їх зобов'язали вказувати свій статус у публікаціях, і більшість із них це справно роблять. Статус закриває можливості заробітку на території Росії, і накладає на іноагентів різні обмеження.