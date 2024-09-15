Британська розвідка проаналізувала наступ російських військ за останній тиждень

Як зазначається у зведенні, Росія продовжує високі темпи наступальних операцій на багатьох ділянках лінії фронту.

У Курській області Росії, де Україна з середини серпня 2024 року контролює приблизно 800-900 квадратних кілометрів території, російські війська почали контрнаступ.

"На чолі з підрозділами ВДВ і морської піхоти російські війська атакували українські позиції на заході виступу та, ймовірно, відбили кілька сіл", - йдеться у зведенні.

Також росіяни на сході України поступово просувалися в район Вугледара та на південний схід від Покровська.

"Однак за останній тиждень Росія не просунулася істотно до самого Покровська", - додає британська розвідка.