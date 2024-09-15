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У мережі показали перші супутникові знімки Курської області після контратаки росіян

Курськ, Неділя 15 вересня 2024 13:07
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У мережі показали перші супутникові знімки Курської області після контратаки росіян Фото: з'явилися супутникові знімки Курської області після контратаки росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

З'явилися перші супутникові знімки після контратаки російських військ у Курській області. Зафіксовано пожежа біля одного з нових мостів біля річки Сейм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Видання показало знімки зі супутника Глушківського району Курської області, де нещодавно росіяни почали наступальні дії. Там на лівому березі річки Сейм з'явилися два нові понтонні мости.

На знімках можна помітити, що між 7 та 14 вересня російські військові збудували нову понтонну переправу у селі Званне та відновили ще одну на колишньому місці, між селами Званне та Глушкове.

За півтора кілометра на південь від відновленої переправи на знімку за 14 вересня можна побачити сліди масштабної пожежі.

Бої у Курській області

З 6 серпня у Курській області триває наступальна операція Сил оборони України. У Курській області була створена військова комендатура.

Україна контролює понад 100 населених пунктів. Як пояснював президент Володимир Зеленський, операція ЗСУ у Курській області відвернула загрозу для північних областей України.

Днями стало відомо, що росіяни проводять контратаки у Курській області РФ. За словами Володимира Зеленського, операція у Курській області йде за планом.

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