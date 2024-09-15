Британская разведка проанализировала наступление российских войск за последнюю неделю

Как говорится в сводке, Россия продолжает высокие темпы наступательных операций на многих участках линии фронта.

В Курской области России, где Украина с середины августа 2024 года контролирует примерно 800-900 квадратных километров территории, российские войска начали контрнаступление.

"Во главе с подразделениями ВДВ и морской пехоты российские войска атаковали украинские позиции на западе выступления и, вероятно, отбили несколько сел", - говорится в строительстве.

Также россияне на востоке Украины постепенно продвигались в район Угледара и юго-восточнее Покровска.

"Однако за последнюю неделю Россия не продвинулась существенно до самого Покровска", - добавляет британская разведка.