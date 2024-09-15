Британская разведка проанализировала наступление российских войск за последнюю неделю

Россия начала наступательные действия в Курской области, чтобы отодвинуть украинские силы. Однако за последнюю неделю оккупанты не продвинулись существенно к Покровску Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).
Как говорится в сводке, Россия продолжает высокие темпы наступательных операций на многих участках линии фронта.
В Курской области России, где Украина с середины августа 2024 года контролирует примерно 800-900 квадратных километров территории, российские войска начали контрнаступление.
"Во главе с подразделениями ВДВ и морской пехоты российские войска атаковали украинские позиции на западе выступления и, вероятно, отбили несколько сел", - говорится в строительстве.
Также россияне на востоке Украины постепенно продвигались в район Угледара и юго-восточнее Покровска.
"Однако за последнюю неделю Россия не продвинулась существенно до самого Покровска", - добавляет британская разведка.
Напомним, что в Курской области идет операция Сил обороны Украины. Недавно российские войска начали контратаки, однако значительного успеха они не имели. Украинские десантники показали, как отражали штурмы вояков российских ВДВ.
Также в сети показали первые спутниковые фото Курской области после того, как войска РФ перешли к атакам.
Самыми трудными направлениями фронта остаются Покровское и Кураховское. Там за сутки фиксируют больше атак оккупантов.
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