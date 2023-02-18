UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Британська розвідка припустила, що може сказати Путін у зверненні до жителів Росії

Фото: Путін може поговорити про шуби для дружин мобіків (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Володимир Путін має намір звернутися до росіян напередодні річниці вторгнення в Україну. Одним із питань можуть бути виплати мобілізованим та їхнім сім'ям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, Андрій Турчак, лідер російської парламентської групи, яка займається так званою "спеціальною військовою операцією" в Україні, заявив 16 лютого 2023 року, що група подала звіт Путіну.

За даними британської розвідки, звіт, ймовірно, охоплюватиме такі питання, як соціальна підтримка мобілізованих та їхніх сімей.

"Ця проблема, ймовірно, стане більш актуальною, якщо буде місце подальша мобілізація (явна чи неявна). Путін цілком може торкнутися цих питань у своєму зверненні до нації 21 лютого 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Кремлю стає дедалі важче захистити населення від війни в Україні. Російське опитування, проведене в грудні 2022 року, показало, що 52% мали друзів або родичів, які брали участь у так званій "спеціальній військовій операції", зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо,вдовам загиблих мобілізованих видали по шубі , а потім зняли "подячний" ролик. На відео дружин загиблих окупантів вишикували, щоб ті подякували за "подарунки". Однак потім ці шуби у вдів відібрали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News