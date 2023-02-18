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Британская разведка предположила, что может сказать Путин в обращении к жителям России

Фото: Путин может поговорить о шубах для жен мобиков (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Владимир Путин намерен обратиться к жителям России накануне годовщины вторжения в Украину. Одним из вопросов могут быть выплаты мобилизованным и их семьям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, Андрей Турчак, лидер российской парламентской группы, занимающейся так называемой "специальной военной операцией" в Украине, заявил 16 февраля 2023 года, что группа представила отчет Путину.

По данным британской разведки, отчет, вероятно, будет охватывать такие вопросы, как социальная поддержка мобилизованных и их семей.

"Эта проблема, вероятно, станет более актуальной, если будет иметь место дальнейшая мобилизация (явная или неявная). Путин вполне может коснуться этих вопросов в своем обращении к нации 21 февраля 2023 года", - говорится в сообщении.

Кремлю становится все труднее оградить население от войны в Украине. Российский опрос, проведенный в декабре 2022 года, показал, что у 52% были друзья или родственники, которые участвовали в так называемой "специальной военной операции", отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, вдовам погибших мобилизованных выдали по шубе, а затем сняли "благодарственный" ролик. На видео жен погибших оккупантов выстроили в ряд, чтобы те поблагодари за "подарки". Однако затем эти шубы у вдов отобрали.

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