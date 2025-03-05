Британська розвідка пояснила зниження втрат Росії на фронті

Як наголошується у зведенні, середньодобові втрати Росії в лютому 2025 року склали 1255 осіб, що є найнижчим денним середнім показником із серпня 2024 року.

Загальна кількість зареєстрованих втрат Росії в лютому склала 35 140 осіб, що приблизно на 13 000 менше, ніж у січні, коли був зафіксований другий за величиною місячний показник.

За даними британської розвідки, від початку 2025 року Росія втратила на фронті близько 90 000 осіб, а з моменту вторгнення в Україну втрати досягли 875 00 осіб.

"Зниження зафіксованого рівня втрат, який залишається високим, ймовірно, відображає зниження темпів російських операцій і атак. Рівень втрат Росії, ймовірно, продовжить у середньому перевищувати 1000 осіб на день у березні 2025 року, водночас продовжаться атаки спішеної піхоти за кількома напрямками", - зазначають у Міноборони України.