Британская разведка пояснила снижение потерь России на фронте

Как отмечается в сводке, среднесуточные потери России в феврале 2025 года составили 1255 человек, что является самым низким дневным средним показателем с августа 2024 года.

Общее количество зарегистрированных потерь России в феврале составило 35 140 человек, что примерно на 13 000 меньше, чем в январе, когда был зафиксирован второй по величине месячный показатель.

По данным британской разведки, с начала 2025 год Россия потеряла на фронте около 90 000 человек, а момента вторжения в Украину потери достигли 875 00 человек.

"Снижение зафиксированного уровня потерь, который остается высоким, вероятно, отражает снижение темпов российских операций и атак. Уровень потерь России, вероятно, продолжит в среднем превышать 1000 человек в день в марте 2025 года, при этом продолжатся атаки спешенной пехоты по нескольким направлениям", - отмечают в Минобороны Украины.