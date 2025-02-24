Британська розвідка назвала головну рису російської армії після трьох років війни

Після трьох років конфлікту сухопутні війська Росії радикально змінилися. Тепер Росія покладається на масу, а не на якість, щоб продовжувати війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії в X (Twitter) .

Як наголошується у зведенні, спроби, що передували вторгненню, створити сучасні професійні сили, здатні проводити складні операції, були зведені нанівець істотними втратами.

"Втрати особового складу Росії в розмірі понад 860 тисяч убитих і поранених підірвали якість російських сил. Більшість особового складу, який зараз служить у російських збройних силах, пройшли мінімальну підготовку, і російські командири використовують базову тактику для просування вперед, незважаючи на пов'язані з цим високі показники втрат", - ідеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, Росія втратила щонайменше 3750 основних бойових танків і 8400 бронемашин. Великі запаси танків і бронемашин, спадщина Радянського Союзу, були єдиним засобом для Росії заповнити ці великі втрати.

"Незважаючи на втрати, яких зазнали її сухопутні війська, російські війська змогли чинити постійний тиск на українську оборону. Територіальне просування Росії в Україні прискорилося у 2024 році, хоча на початку 2025 року сповільнилося. Тривалі атаки підкріплювалися терпимістю російського керівництва до втрат і кількісною перевагою сухопутних військ Росії порівняно зі Збройними силами України", - наголошують у Міноборони Британії.