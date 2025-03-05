Британська розвідка пояснила зниження втрат Росії на фронті
Темпи наступу російської армії знизилися в лютому. Втрати вбитими і пораненими на фронті впали до 35 тисяч осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великої Британії в Х (Twitter).
Як наголошується у зведенні, середньодобові втрати Росії в лютому 2025 року склали 1255 осіб, що є найнижчим денним середнім показником із серпня 2024 року.
Загальна кількість зареєстрованих втрат Росії в лютому склала 35 140 осіб, що приблизно на 13 000 менше, ніж у січні, коли був зафіксований другий за величиною місячний показник.
За даними британської розвідки, від початку 2025 року Росія втратила на фронті близько 90 000 осіб, а з моменту вторгнення в Україну втрати досягли 875 00 осіб.
"Зниження зафіксованого рівня втрат, який залишається високим, ймовірно, відображає зниження темпів російських операцій і атак. Рівень втрат Росії, ймовірно, продовжить у середньому перевищувати 1000 осіб на день у березні 2025 року, водночас продовжаться атаки спішеної піхоти за кількома напрямками", - зазначають у Міноборони України.
Нагадаємо, січень 2025 року став другим найдорожчим місяцем війни для Росії із загальним числом втрат у 48 240 осіб (убитих і поранених). У січні 2025 року також було відзначено другі за величиною середньодобові втрати Росії у війні проти України в 1556 осіб.
За даними британської розвідки, після трьох років конфлікту сухопутні війська Росії радикально змінилися. Тепер Росія покладається на масу, а не на якість, щоб продовжувати війну проти України.