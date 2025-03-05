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Британская разведка пояснила снижение потерь России на фронте

Украина, Среда 05 марта 2025 15:13
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Британская разведка пояснила снижение потерь России на фронте Фото: армия России продолжит терять не менее 1000 человек в день (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Темпы наступления российской армии снизились в феврале. Потери убитыми и ранеными на фронте упали до 35 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Х (Twitter).

Как отмечается в сводке, среднесуточные потери России в феврале 2025 года составили 1255 человек, что является самым низким дневным средним показателем с августа 2024 года.

Британская разведка пояснила снижение потерь России на фронте

Общее количество зарегистрированных потерь России в феврале составило 35 140 человек, что примерно на 13 000 меньше, чем в январе, когда был зафиксирован второй по величине месячный показатель.

По данным британской разведки, с начала 2025 год Россия потеряла на фронте около 90 000 человек, а момента вторжения в Украину потери достигли 875 00 человек.

"Снижение зафиксированного уровня потерь, который остается высоким, вероятно, отражает снижение темпов российских операций и атак. Уровень потерь России, вероятно, продолжит в среднем превышать 1000 человек в день в марте 2025 года, при этом продолжатся атаки спешенной пехоты по нескольким направлениям", - отмечают в Минобороны Украины.

Напомним, январь 2025 года стал вторым самым дорогим месяцем войны для России с общим числом потерь в 48 240 человек (убитых и раненых). В январе 2025 года также были отмечены вторые по величине среднесуточные потери России в войне против Украины в 1556 человек.

По данным британской разведки, после трех лет конфликта сухопутные войска России радикально изменились. Теперь Россия полагается на массу, а не на качество, чтобы продолжать войну против Украины.

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