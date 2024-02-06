Британська розвідка пояснила значення ліквідації ракетного катера "Івановець"

Ліквідація російського ракетного катера "Івановець" призведе до зниження можливостей Чорноморського флоту РФ, який, як і раніше, зберігає свою функціональність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як наголошується у зведенні, 1 лютого Головне управління розвідки України заявило, що воно потопило російський ракетний катер "Івановець" класу Tarantul-3. На відео з відкритих джерел з різних ракурсів видно, як кілька надводних дронів використовують тактику роїння для успішного удару по кораблю, що призводить до сильного вибуху, який майже напевно спричинив затоплення корабля.

За даними британської розвідки, "Івановець" патрулював західне узбережжя Криму на підтримку окупації Росією України. Його складна лінія зв'язку дозволяла йому відправляти та отримувати дані про цілі на інші кораблі, вертольоти та патрульні літаки дальньої дії та назад.

"Цей останній успіх України підкреслює вразливість російських військових кораблів, які діють в Чорному морі. Цілком ймовірно, що це вплине на органи управління Чорноморським флотом, можливо, змусивши їх переоцінити свою маневреність в районі західного Криму. Однак російський ВМФ майже напевно все ще здатний виконувати три основні завдання на Чорному морі: дальні удари, патрулювання та підтримку", - зазначають у Міноборони Британії.

Ліквідація "Івановця"

В ніч на 1 лютого бійці одного з підрозділів ГУР знищили морськими дронами MAGURA V5 ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту РФ. Вартість корабля становить 60-70 млн доларів. Як говорив представник ГУР Андрій Юсов, таких катерів у Росії було лише три.

Усього ж українські військові з початку повномасштабного вторгнення вивели з ладу близько 33% Чорноморського флоту Росії.

Детальніше про катер "Івановець", який потопили дрони ГУР, читайте у матеріалі РБК-Україна.