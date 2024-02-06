Британская разведка пояснила значение ликвидации ракетного катера "Ивановец"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, 1 февраля Главное управление разведки Украины заявило, что оно потопило российский ракетный катер "Ивановец" класса Tarantul-3. На видео из открытых источников с разных ракурсов видно, как несколько надводных дронов используют тактику роения для успешного удара по кораблю, что приводит к сильному взрыву, который почти наверняка привел к затоплению корабля.

По данным британской разведки, "Ивановец" патрулировал западное побережье Крыма в поддержку продолжающейся оккупации Россией Украины. Его сложная линия связи позволяла ему отправлять и получать данные о целях на другие корабли, вертолеты и патрульные самолеты дальнего действия и обратно.

"Этот последний успех Украины подчеркивает сохраняющуюся уязвимость российских военных кораблей, действующих в Черном море. Весьма вероятно, что это окажет влияние на органы управления Черноморским флотом, возможно, заставив их переоценить свою маневренность в районе западного Крыма. Однако российский ВМФ почти наверняка все еще способен выполнять три основные задачи на Черном море: дальние удары, патрулирование и поддержку", - отмечают в Минобороны Британии.

Ликвидация "Ивановца"

В ночь на 1 февраля бойцы одного из подразделений ГУР уничтожили морскими дронами MAGURA V5 ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. Стоимость корабля составляет 60-70 млн долларов. Как говорил представитель ГУР Андрей Юсов, таких катеров в России было всего три.

Всего украинские военные с начала полномасштабного вторжения вывели из строя около 33% Черноморского флота России.

Детальнее о катере "Ивановец", который потопили дроны ГУР, читайте в материале РБК-Украина.