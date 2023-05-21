Британська розвідка пояснила зміну тактики масованих ударів Росії по Україні

Росія дещо змінила тактику масованих атак України. Тепер окупанти почали частіше використовувати розвідувальні безпілотники під час ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Британська розвідка вважає, що часті ракетні удари спрямовані на послаблення української протиповітряної оборони. При цьому РФ почала запускати разом з ракетами розвідувальні безпілотники, зокрема SuperCam.

"Удосконалюючи попередні хвилі глибоких ударів, Росія почала частіше залучати до операцій неозброєні розвідувальні безпілотні літальні апарати... Росія, найімовірніше, застосувала цю тактику, намагаючись отримати більш своєчасну оцінку бойових втрат і покращити цикл наведення на ціль", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідників, повільний та неефективний процес наведення на цілі був основним недоліком окупантів. Проте британська розвідка припускає, що дрони не зможуть покращити ситуацію, бо вони є вразливими для української ППО.

Атаки Росії

Нагадаємо, Росія з осені минулого року продовжує атакувати Україну ракетами та дронами-камікадзе іранського виробництва. Цілями ворога є об'єкти критичної та військової інфраструктури, адміністративні будівлі та звичайні будинки.

Окупанти випускають по Україні ракети різного типу, зокрема в ніч на 16 травня ворог атакував Київ аеробалістичною ракетою "Кинджал". Російську гіперзвукову ракету збила система ППО Patriot, яку Україна отримала від партнерів.

Детальніше про те, чому росіяни полюють за Patriot і як змінили цілі обстрілів - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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