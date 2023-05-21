Британская разведка объяснила изменение тактики массированных ударов России по Украине
Россия несколько сменила тактику массированных атак Украины. Теперь оккупанты стали чаще использовать разведывательные беспилотники во время ракетных ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.
Британская разведка считает, что частые ракетные удары направлены на ослабление украинской противовоздушной обороны. При этом РФ начала запускать вместе с ракетами разведывательные беспилотники, в том числе SuperCam.
"Совершенствуя предыдущие волны глубоких ударов, Россия стала чаще привлекать к операциям невооруженные разведывательные беспилотные летательные аппараты... Россия, скорее всего, применила эту тактику, пытаясь получить более своевременную оценку боевых потерь и улучшить цикл наведения на цель", - говорится в сообщении.
По данным разведчиков, медленный и неэффективный процесс наведения на цели был основным недостатком оккупантов. Однако британская разведка предполагает, что дроны не смогут улучшить ситуацию, потому что они уязвимы для украинской ПВО.
Атаки России
Напомним, Россия с осени прошлого года продолжает атаковать Украину ракетами и дронами-камикадзе иранского производства. Целями врага являются объекты критической и военной инфраструктуры, административные здания и обычные дома.
Оккупанты выпускают по Украине ракеты разного типа, в частности в ночь на 16 мая враг атаковал Киев аэробалистической ракетой "Кинжал". Российскую гиперзвуковую ракету сбила система ПВО Patriot, полученная Украиной от партнеров.
Детальнее о том, почему россияне охотятся за Patriot и как изменили цели обстрелов - читайте в материале РБК-Украина.
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