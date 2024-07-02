Британська розвідка пояснила відправку Москвою тисяч мігрантів на фронт

Москва виправляє на війну з Україною тисячі мігрантів з Центральної Азії, щоб не брати до армії людей, які мають більшу політичну активність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).
Як зазначається у зведенні, виступаючи на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі 27 червня 2024 року, голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив, що російська влада виявила 30 тисяч мігрантів, які нещодавно стали російськими громадянами і не перебувають на військовому обліку.
Бастрикін також похвалився, що 10 тисяч із них уже відправлено до України. Він стверджував, що ці мігранти будуть рити окопи та виконувати інші обов'язки у тилових районах.
За даними британської розвідки, російські незалежні ЗМІ раніше повідомляли, що силовики проводять кампанію юридичного переслідування щодо мігрантів, особливо з Центральної Азії, у спробі спонукати їх вступити на службу до російської армії в обмін на громадянство або уникнути арешту за надуманими звинуваченнями.
"Ймовірно, це ще один винахідливий спосіб стимулювати набір в армію, одночасно намагаючись обмежити вплив на ті частини російського населення, які мають більшу політичну активність", - зазначають у Міноборони Британії.
Нагадаємо, Кремль прагне уникнути другої хвилі непопулярної мобілізації після того, як заклик 300 тисяч росіян у вересні 2022 року спровокував паніку та втечу з країни. Натомість влада намагається заманити людей в армію грошима.
Крім того, Москва намагається змусити воювати іммігрантів. Як заявив голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, силовики "понад 30 тисяч вже відловили таких громадян, які отримали громадянство, але не бажають стати на військовий облік, поставили на облік".