Британская разведка объяснила отправку Москвой тысяч мигрантов на фронт

Как отмечается в сводке, выступая на Петербургском международном юридическом форуме 27 июня 2024 года, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что российские власти выявили 30 тысяч мигрантов, недавно ставших российскими гражданами и не состоящих на воинском учете.

Бастрыкин также похвастался, что 10 тысяч из них уже отправлены в Украину. Он утверждал, что эти мигранты будут рыть окопы и выполнять другие обязанности в тыловых районах.

По данным британской разведки, российские независимые СМИ ранее сообщали, что силовики проводят кампанию юридического преследования в отношении мигрантов, особенно из Центральной Азии, в попытке побудить их поступить на службу в российскую армию в обмен на гражданство или избежать ареста по надуманным обвинениям.

"Вероятно, это еще один изобретательный способ стимулировать набор в армию, одновременно пытаясь ограничить влияние на те части российского населения, которые обладают большей политической активностью", - отмечают в Минобороны Британии.