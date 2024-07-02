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Британская разведка объяснила отправку Москвой тысяч мигрантов на фронт

Фото: Тысячи мигрантов отправили фронт (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Москва оправляет на войну с Украиной тысячи мигрантов из Центральной Азии, чтобы не брать в армию людей, которые обладают большей политической активностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается в сводке, выступая на Петербургском международном юридическом форуме 27 июня 2024 года, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что российские власти выявили 30 тысяч мигрантов, недавно ставших российскими гражданами и не состоящих на воинском учете.

Бастрыкин также похвастался, что 10 тысяч из них уже отправлены в Украину. Он утверждал, что эти мигранты будут рыть окопы и выполнять другие обязанности в тыловых районах.

По данным британской разведки, российские независимые СМИ ранее сообщали, что силовики проводят кампанию юридического преследования в отношении мигрантов, особенно из Центральной Азии, в попытке побудить их поступить на службу в российскую армию в обмен на гражданство или избежать ареста по надуманным обвинениям.

"Вероятно, это еще один изобретательный способ стимулировать набор в армию, одновременно пытаясь ограничить влияние на те части российского населения, которые обладают большей политической активностью", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, Кремль стремится избежать второй волны непопулярной мобилизации после того, как призыв 300 тысяч россиян в сентябре 2022 года спровоцировал панику и бегство из страны. Вместо этого власти пытаются заманить людей в армию деньгами.

Кроме того, Москва пытается заставить воевать иммигрантов. Как заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, силовики "более 30 тысяч уже отловили таких получивших гражданство, но не желающих встать на воинский учет, поставили на учет".

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