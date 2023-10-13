Британська розвідка пояснила тритижневу паузу в ракетних ударах по містах України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, літаки дальньої авіації ВПС Росії не завдавали ударів по Україні з 21 вересня протягом 21 дня.

За даними британської розвідки, такі перерви є чимось незвичайним: остання подібна перерва в ударах відбулася в період з 9 березня по 28 квітня 2023 року, тобто протягом 51 дня. У цьому випадку цілком імовірно, що Росія майже вичерпала свої запаси боєздатних ракетних боєприпасів AS-23 після зимової кампанії проти критично важливої інфраструктури України.

"Цього разу цілком імовірно, що російська дальня авіація зберігає існуючі запаси ракет AS-23, а також використовують цю паузу для збільшення придатних для використання запасів, чекаючи подальших важких ударів по Україні взимку", - йдеться в повідомленні.

Удари "Шахедами"

У зведенні британської розвідки наголошується, що останнім часом Росія зосередила свої авіаудари на об'єктах, пов'язаних із зерном, на півдні України, використовуючи безпілотні літальні апарати. У тому числі удари по українських портах на річці Дунай, що, ймовірно, вимагало високого рівня точності через близькість до румунського кордону.

"Цілком ймовірно, що Росія використовувала дрони-камікадзе Shahed за цими цілями через їх більшу точність порівняно з іншими типами ракет повітряного базування", - зазначають у Міноборони Британії.

Пауза в ракетних ударах

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив відсутність ракетних ударів тим, що "ворог щось планує". "Щось хоче вразити одним типом озброєння, а інший тип "приберігає", можливо, на якісь інші", - сказав він.

Водночас він нагадав, що ракет у РФ не так багато. "За минулий місяць вони застосували кілька таких потужних ударів саме крилатими ракетами. Використовували ракети типу Х зі стратегічної авіації, а також і "Калібри". За даними наших офіційних джерел (ГУР чи Генштабу) маємо таку кількість ракет, яку вони там оголосили - це близько 600. Зрозуміло, що ворог не може собі дозволити застосовувати їх фактично щодня чи щотижня", - сказав він.

Ігнат зазначив, що є якась кількість, яку треба залишити як недоторканий запас або на якісь інші задуми.

"Усіх цікавлять питання, чи вони накопичують для того, щоб вдарити восени та зимою. Можливо. Але будемо дивитися по ситуації. Крім тих далекобійних ракет, високоточних в країни-агресора є багато різних озброєнь, які вони теж застосовують", - додав він.

Раніше спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що за вересень Росія застосувала проти України понад 500 безпілотників. За його словами, ця осінь та зима можуть стати рекордними за кількістю дронів-камікадзе, які Росія застосує проти України.