Ігнат назвав пріоритетні цілі повітряних ударів РФ по Україні

Російська армія має список пріоритетних цілей для повітряних атак. Останнім часом застосовується більше дронів, що не виключає накопичення ракет для ударів взимку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Під прицілом була портова інфраструктура, аграрний сектор. Також військові об'єкти зрозуміло, що ворог намагатиметься вразити безпілотниками Деталізувати не будемо і сьогоднішню атаку, і вчорашню. Але ворог має список пріоритетних цілей, які буде додавати до свого якогось стратегічного задуму", - сказав він.

Дрони та ракети

Відповідаючи на питання про те, що росіяни застосовують "Шахеди" і майже не застосовують ракети, Ігнат сказав: "Ворог щось планує. Щось хоче вразити одним типом озброєння, а інший тип "приберігає", можливо, на якісь інші".

Водночас він нагадав, що ракет у РФ не так багато. "За минулий місяць вони застосували кілька таких потужних ударів саме крилатими ракетами. Використовували ракети типу Х зі стратегічної авіації, а також і "Калібри". За даними наших офіційних джерел (ГУР чи Генштабу) маємо таку кількість ракет, яку вони там оголосили - це близько 600. Зрозуміло, що ворог не може собі дозволити застосовувати їх фактично щодня чи щотижня", - сказав він.

Ігнат зазначив, що є якась кількість, яку треба залишити як недоторканий запас або на якісь інші задуми.

"Усіх цікавлять питання, чи вони накопичують для того, щоб вдарити восени та зимою. Можливо. Але будемо дивитися по ситуації. Крім тих далекобійних ракет, високоточних в країни-агресора є багато різних озброєнь, які вони теж застосовують", - додав він.

Удари по Україні

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня російські війська атакували південь України дронами-камікадзе Shahed. Силам ППО вдалося знищити 27 із 36 ударних безпілотників. Однак є влучання в об'єкт логістичної інфраструктури в Одеській області.

Раніше спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що за вересень Росія застосувала проти України понад 500 безпілотників. За його словами, ця осінь та зима можуть стати рекордними за кількістю дронів-камікадзе, які Росія застосує проти України.

Ігнат також повідомив, що Росія має намір збільшити виробництво дронів-камікадзе типу "Шахед".