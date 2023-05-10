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Британська розвідка пояснила скромність параду у Москві на 9 травня

Фото: на парад у Москві відправили курсантів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Щорічний російський Парад Перемоги на Червоній площі 9 травня висвітлив проблеми із технікою та стратегічними комунікаціями, з якими військові стикаються через 15 місяців після початку війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, у параді взяли участь понад 8000 військовослужбовців, але більшість із них були допоміжними, воєнізованими формуваннями та курсантами військових навчальних закладів. Зі з'єднань регулярних військ були лише контингенти залізничних військ та військової поліції. Єдиним танком на параді був старовинний Т-34.

За даними британської розвідки, незважаючи на значні втрати в Україні, Росія могла б виставити більше бронетехніки.

"Влада, ймовірно, утрималася від цього, тому що хоче уникнути внутрішньої критики з приводу пріоритету парадів над бойовими діями", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, Володимир Путін провів 9 травня у Москві військовий парад. Парад пройшов без сучасних танків, БМП та авіації, тривав близько 50 хвилин і став одним із найкоротших у 30-річній історії РФ.

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Парад у Москві9 Мая