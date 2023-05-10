Британська розвідка пояснила скромність параду у Москві на 9 травня

Як зазначається у зведенні, у параді взяли участь понад 8000 військовослужбовців, але більшість із них були допоміжними, воєнізованими формуваннями та курсантами військових навчальних закладів. Зі з'єднань регулярних військ були лише контингенти залізничних військ та військової поліції. Єдиним танком на параді був старовинний Т-34.

За даними британської розвідки, незважаючи на значні втрати в Україні, Росія могла б виставити більше бронетехніки.

"Влада, ймовірно, утрималася від цього, тому що хоче уникнути внутрішньої критики з приводу пріоритету парадів над бойовими діями", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, Володимир Путін провів 9 травня у Москві військовий парад. Парад пройшов без сучасних танків, БМП та авіації, тривав близько 50 хвилин і став одним із найкоротших у 30-річній історії РФ.