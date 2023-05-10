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Британская разведка объяснила скромность парада в Москве на 9 мая

Фото: на парад в Москве отправили курсантов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Ежегодный российский Парад Победы на Красной площади 9 мая высветил проблемы с техникой и стратегическими коммуникациями, с которыми военные сталкиваются через 15 месяцев после начала войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, в параде приняли участие более 8000 военнослужащих, но большинство из них были вспомогательными, военизированными формированиями и курсантами военных учебных заведений. Из соединений регулярных войск были только контингенты железнодорожных войск и военной полиции. Единственным танком на параде был старинный Т-34.

По данным британской разведки, несмотря на большие потери в Украине, Россия могла бы выставить больше бронетехники.

"Власти, вероятно, воздержались от этого, потому что хотят избежать внутренней критики по поводу приоритета парадов над боевыми действиями", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, Владимир Путин провел 9 мая в Москве военный парад. Парад прошел без современных танков, БМП и авиации, длился около 50 минут и стал одним из самых коротких в 30-летней истории РФ.

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Парад в Москве9 Мая