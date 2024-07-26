ua en ru
Пт, 26 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Британська розвідка пояснила скасування головної частини параду військових кораблів у Петербурзі

Росія, П'ятниця 26 липня 2024 12:58
UA EN RU
Британська розвідка пояснила скасування головної частини параду військових кораблів у Петербурзі Фото: Парад військових кораблів у Петербурзі частково скасували (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Після вторгнення в Україну російська влада змушена скасовувати публічні заходи. Цього року не буде проходу кораблів до Кронштадту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter .

Як наголошується у зведенні, день ВМФ Росії – щорічна демонстрація морської могутності Росії, покликана прославляти Військово-морський флот Російської Федерації. Незважаючи на популярність у 1970-х роках, захід було скасовано у 1980 році до 2017 року, коли Володимир Путін відновив його як державне свято.

За даними британської розвідки, хоча святкування відбуваються по всій Росії, головна подія проходить у Санкт-Петербурзі, де російські кораблі проходять Невою до Кронштадтської військово-морської бази. Однак цього року повідомлення вказують на те, що кронштадтський елемент параду, який мав відбутися 28 липня 2024 року, скасовано через проблеми безпеки.

"Це не перший випадок скасування заходів з моменту вторгнення Росії в Україну. Тим не менш, це найгучніший скасований захід, який підкреслює зростаючу тенденцію до того, що Росія не може гарантувати захист своїх сил", - зазначають у Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка повідомляла, що великі втрати техніки на війні з Україною призвели до відсутності танків у Москві на 9 травня і позбавили Кремль можливості використати паради для демонстрації військової сили.

Нагадаємо, Чорноморський флот Росії був змушений перебазувати майже всі свої боєздатні кораблі з окупованого Криму на інші місця. Україна знищила або пошкодила 27 військових кораблів, у тому числі п'ятьох було ліквідовано внаслідок підриву на морських мінах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Зв'язки вбивці Фаріон вивчаються. Одна з версій - причетність Росії, - СБУ
Зв'язки вбивці Фаріон вивчаються. Одна з версій - причетність Росії, - СБУ
DAILY
Сергій Наумов, Ощадбанк: Погані позичальники не дають нам спати спокійно, а ми – їм
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Сергій Наумов, Ощадбанк: Погані позичальники не дають нам спати спокійно, а ми – їм