Британська розвідка пояснила скасування головної частини параду військових кораблів у Петербурзі

Після вторгнення в Україну російська влада змушена скасовувати публічні заходи. Цього року не буде проходу кораблів до Кронштадту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X ( Twitter .

Як наголошується у зведенні, день ВМФ Росії – щорічна демонстрація морської могутності Росії, покликана прославляти Військово-морський флот Російської Федерації. Незважаючи на популярність у 1970-х роках, захід було скасовано у 1980 році до 2017 року, коли Володимир Путін відновив його як державне свято.

За даними британської розвідки, хоча святкування відбуваються по всій Росії, головна подія проходить у Санкт-Петербурзі, де російські кораблі проходять Невою до Кронштадтської військово-морської бази. Однак цього року повідомлення вказують на те, що кронштадтський елемент параду, який мав відбутися 28 липня 2024 року, скасовано через проблеми безпеки.

"Це не перший випадок скасування заходів з моменту вторгнення Росії в Україну. Тим не менш, це найгучніший скасований захід, який підкреслює зростаючу тенденцію до того, що Росія не може гарантувати захист своїх сил", - зазначають у Міноборони Британії.