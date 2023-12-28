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Британська розвідка пояснила потужний вибух під час ліквідації "Новочеркаська"

Україна, Четвер 28 грудня 2023 12:34
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Британська розвідка пояснила потужний вибух під час ліквідації "Новочеркаська" Фото: "Новочеркаськ" вибухнув від небезпечного вантажу на борту (РосЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Великий десантний корабель "Новочеркаськ" ВМФ Росії повністю знищено внаслідок українського удару у порту Феодосії на південному узбережжі окупованого Росією Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, дані з відкритих джерел дозволяють припустити, що на момент удару судно перевозило вибухонебезпечний вантаж, що призвело до потужного вторинного вибуху.

Внаслідок інциденту кількість великих десантних кораблів, втрачених Росією після вторгнення, досягла трьох: "Саратов" затонув 24 березня 2022 року, а "Мінськ" був функціонально зруйнований у сухому доці 13 вересня 2023 року. Ще дві ВДК, ймовірно, були пошкоджені.

За даними британської розвідки, Росія планувала використати свої ВДК для проведення значних морських десантів під час вторгнення та подвоїла кількість цих суден у Чорному морі під час підготовки до війни.

"Оскільки війна затягнулася, кораблі стали частіше використовуватися для надання логістичної підтримки. Це важлива роль, оскільки вона посилює життєво важливе та відносно тендітне автомобільне та залізничне сполучення Кримським мостом, який пов'язує Крим з Росією", - зазначають у Міноборони Британії.

Ліквідація "Новочеркаська"

Нагадаємо, вночі 26 грудня близько 02:30 тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" у Феодосії. Згодом виникла велика пожежа у порту Феодосії.

Повідомлялося, що на борту корабля в момент удару знаходилися дрони-камікадзе "шахед", тож вибух був дуже потужним.

Детальніше про знищення "Новочеркаська" читайте у матеріалі РБК-Україна.

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