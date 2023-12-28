Британская разведка пояснила мощнейший взрыв при ликвидации "Новочеркасска"

Большой десантный корабль "Новочеркасск" ВМФ России полностью уничтожен в результате украинского удара в порту Феодосии на южном побережье оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, данные из открытых источников позволяют предположить, что в момент удара судно перевозило взрывоопасный груз, что привело к мощному вторичному взрыву.

В результате инцидента количество больших десантных кораблей, потерянных Россией после вторжения, достигло трех: "Саратов" затонул 24 марта 2022 года, а "Минск" был функционально разрушен в сухом доке 13 сентября 2023 года. Еще два БДК, вероятно, были повреждены.

По данным британской разведки, Россия планировала использовать свои БДК для проведения значительных морских десантов во время вторжения и удвоила количество этих судов в Черном море во время подготовки к войне.

"Поскольку война затянулась, корабли стали чаще использоваться для оказания логистической поддержки. Это важная роль, поскольку она усиливает жизненно важное и относительно хрупкое автомобильное и железнодорожное сообщение по Крымскому мосту, который связывает Крым с Россией", - отмечают в Минобороны Британии.

Ликвидация "Новочеркасска"

Напомним, ночью 26 декабря около 02:30 тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в Феодосии Впоследствии возник большой пожар в Феодосийском порту.

Сообщалось, что на борту корабля в момент удара находились дроны-камикадзе "шахед", поэтому взрыв был очень мощным.

Детальнее об уничтожении "Новочеркасска" читайте в материале РБК-Украина.