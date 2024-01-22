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Британська розвідка пояснила, як Україні вдалося відновити судноплавство в Чорному морі

Фото: Україна відновила судноплавство у Чорному морі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У грудні 2023 року українські порти експортували більше сільськогосподарської продукції, ніж будь-коли після російського вторгнення. Це зумовлено створенням експортного маршруту морських перевезень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, експорт перевищив щомісячні обсяги, досягнуті в рамках "зернової угоди", що реалізується за посередництва ООН і Туреччини, коли кораблі піддавалися російським перевіркам.

"Україна досягла цього, оскільки не дозволила російському Чорноморському флоту діяти у західній частині Чорного моря, де він перебуває під загрозою з боку українських ракет та безпілотних надводних кораблів", - йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, довіра ринку підтримується скороченням страхових премій за посередництвом Великобританії в рамках страхового пакету Unity Facility, а також оголошенням про те, що Туреччина, Румунія та Болгарія сформували військово-морські сили протимінного захисту.

Стан цього експортного маршруту життєво важливий у довгостроковій перспективі для експортних доходів України, зазначають у Міноборони Британії.

Український коридор

Після виходу Росії з "зернової угоди" в липні минулого року було створено спеціальний морський коридор, зокрема, для захисту зерна, що надходить з портів. За даними ВМС, робота коридору вийшла на свої потужності до повномасштабного вторгнення Росії.

Як заявив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов, постійні атаки на російський флот дозволили витіснити його до південно-східної частини та відновити судноплавство. Північна частина контролюється Україною.

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зерновий коридор