Британская разведка пояснила, как Украине удалось восстановить судоходство в Черном море

Как отмечается в сводке, экспорт превысил ежемесячные объемы, достигнутые в рамках "зерновой сделки", реализуемой при посредничестве ООН и Турции, когда корабли подвергались российским проверкам.

"Украина добилась этого, поскольку не позволила российскому Черноморскому флоту действовать в западной части Черного моря, где он находится под угрозой со стороны украинских ракет и беспилотных надводных кораблей", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, доверие рынка поддерживается сокращением страховых премий при посредничестве Великобритании в рамках страхового пакета Unity Facility, а также объявлением о том, что Турция, Румыния и Болгария сформировали военно-морские силы противоминной защиты.

Состояние этого экспортного маршрута жизненно важно в долгосрочной перспективе для экспортных доходов Украины, отмечают в Минобороны Британии.

Украинский коридор

После выхода России из "зерновой сделки" в июле прошлого года был создан специальный морской коридор, в частности, для защиты поступающего из портов зерна. По данным ВМС, работа коридора вышла на свои мощности до полномасштабного вторжения России.

Как заявил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, постоянные атаки на российский флот позволили вытеснить его в юго-восточную часть и восстановить судоходство. Северная часть контролируется Украиной.