Британська розвідка пояснила дії російської авіації у Чорному морі

Як зазначається у зведенні, торгове судно Aya було вражене ракетою у Чорному морі 11 вересня, коли воно йшло на південь з Одеси до Єгипту, завантажене 26 тисячами тонн зерна. Майже напевно це була протикорабельна ракета AS-4 KITCHEN (Х-22), запущена російським бомбардувальником Ту-22М3, який на той час діяв у цьому районі. Цілком імовірно, що відсутність детонації дозволило уникнути катастрофічних ушкоджень.

"Малоймовірно, що судно Aya було передбачуваною метою для цього удару і, ймовірно, було вражене через погані процедури наведення російськими пілотами, які використовували застарілий боєприпас. Росія регулярно атакувала цілі вздовж чорноморського узбережжя України, включаючи острів Зміїний, намагаючись порушити експортну діяльність і погіршити будь-які військові активи у цьому районі", - йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, після втрати Ту-22М3 у квітні цього року Росія стала обережнішою у своїх ударних операціях у Чорному морі. Реалістично, що цей інцидент стався через те, що пілоти поспіхом неправильно ідентифікували корабель Aya як свою мету, бажаючи залишити район одразу після запуску через страх бути атакованими українською ракетою земля-повітря.

"Ракета Х-22 постійно не справлялася з поставленим завданням у конфлікті в Україні. Запуск надзвукової крилатої ракети за невірним курсом з ймовірної помилкової мети у міжнародних водах демонструє вкрай погану та безвідповідальну практику авіації", - зазначають у Міноборони Британії.