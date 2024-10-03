Британская разведка пояснила действия российской авиации в Черном море

Как отмечается в сводке, торговое судно Aya было поражено ракетой в Черном море 11 сентября, когда оно шло на юг из Одессы в Египет, загруженное 26 тысячами тонн зерна. Почти наверняка ракета была противокорабельной ракетой AS-4 KITCHEN (Х-22), запущенной российским бомбардировщиком Ту-22М3, который в то время действовал в этом районе. Вполне вероятно, что отсутствие детонации позволило избежать катастрофических повреждений.

"Маловероятно, что судно Aya было предполагаемой целью для этого удара и, вероятно, было поражено из-за плохих процедур наведения российскими пилотами, использовавшими устаревший боеприпас. Россия регулярно атаковала цели вдоль черноморского побережья Украины, включая остров Змеиный, пытаясь нарушить экспортную деятельность и ухудшить любые военные активы в этом районе", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, после потери Ту-22М3 в апреле этого года Россия стала более осторожной в своих ударных операциях в Черном море. Реалистично, что этот инцидент произошел из-за того, что пилоты в спешке неправильно идентифицировали корабль Aya как свою цель, желая покинуть район сразу после запуска из-за страха быть атакованными украинской ракетой земля-воздух.

"Ракета Х-22 постоянно не справлялась с поставленной задачей в конфликте в Украине. Запуск сверхзвуковой крылатой ракеты по неверному курсу по вероятной ошибочной цели в международных водах демонстрирует крайне плохую и безответственную практику авиации", - отмечают в Минобороны Британии.