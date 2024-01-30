Британська розвідка пояснила, чому російська авіація скидає бомби на свої міста

Як зазначається у зведенні, російський незалежний канал новин Telegram Astra повідомив 27 січня, що російські літаки випадково випустили два некеровані боєприпаси ФАБ-250 по двох російських селах у Білгородській області. Перший боєприпас впав на ферму у Постникові, а другий - на міській вулиці у селі Стрілецьке, що призвело до евакуації до 150 осіб у радіусі 500 метрів.

За даними британської розвідки, це четверте випадкове скидання російських авіаційних боєприпасів на своїй території цього місяця. Найраніший випадок стався у Білгороді 20 квітня 2023 року.

"Неможливо підтвердити, чи відбуваються такі інциденти через погані процедури при озброєнні літака перед вильотом або неправильних дій екіпажу під час місій. Ймовірно, це комбінація того й іншого. Збільшення частоти подібних випадків, ймовірно, демонструє ступінь втоми повітряного та наземного персоналу на лінії фронту в Росії, а також свідчить про недостатню підготовку", - зазначають у Міноборони Британії.

Бомбардування російською авіацією

Нагадаємо, 2 січня, у Петропавлівці Воронезької області пролунали вибухи, якими знесло половину вулиці. У Москві заявили, що у російського літака, який пролітав над Воронезькою областю, "відбулося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу".

А 27 січня російські літаки знову впустили дві авіабомби ФАБ-250 у Білгородській області Російської Федерації.

Крім того, 21 січня одна з авіабомб впала в районі хутора Іонівка внаслідок чого було пошкоджено місцеву греблю.